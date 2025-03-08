Коригування свідчить про зміну офіційної політики нової адміністрації США

Адміністрація американського президента Дональда Трампа змінює мову офіційного спілкування, рекомендуючи обмеження на використання понад 200 слів. Слова та словосполучення, яких радять уникати, можуть використовувати тільки обмежено, або видаляти з сайтів і шкільних програм, повідомило The New York Times на урядові документи та інструкції Трампа.

У документах американської адміністрації радять обмежено використовувати чи видаляти із загальнодоступних ресурсів понад 200 слів та словосполучень, які здебільшого стосуються соціальної сфери. Регулювання використання цих слів стосуються як загальнодоступних урядових вебсайтів, так і шкільних програм.

Водночас у деяких випадках прямої заборони на використання слів не накладали – натомість адміністрація Трампа радить «бути з ними обережними».

До переліку слів, на які наклали обмеження, є такі:

рівність

справедливість

інклюзивність

активізм

упередженість

жінки

фемінізм

кліматична криза

культурні відмінності

нерівність

ЛГБТ

гендерна ідентичність

Мексиканська затока

стать

дискримінація

диверсифікація

маргіналізувати

меншини

корінна громада

расизм

сегрегація

трансгендер

вразливі групи населення

Із повним списком можна ознайомитися тут.

«Адміністрація Трампа часто розглядала зусилля щодо різноманітності, справедливості та залучення як такі, що за своєю суттю суперечать тому, що вона визначила як “заслуги”, і вона стверджувала, що ці ініціативи призвели до піднесення некваліфікованих або негідних людей. Цю риторичну стратегію – із закріпленим припущенням про відсутність спроможності у кольорових людей, жінок, інвалідів та інших маргіналізованих груп – критикували як дискримінаційну», – повідомило NYT.

Серед понад 250 доказів видалення або заміни слів зі списку – заміна терміну ЛГБТК+ на ЛГБ на сайті Національного пам'ятника Стоунвол Служби національних парків, а також видалення інформації про Паризьку кліматичну угоду. Зазначимо, після своєї інавгурації Трамп оголосив про вихід з угоди.

Нагадаємо, що у своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що офіційна політика США передбачає тільки дві статі – чоловічу і жіночу. Із повним текстом його промови можна ознайомитись тут.