Адвокат заявив, що екс-президент Грузії Михеїл Саакашвілі вирішив піти з грузинської політики через стан здоров’я

Адвокат Михеїла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що колишній президент Грузії вирішив піти з грузинської політики через стан здоров’я. Таку заяву Гелбахіані зробив 30 липня в інтерв’ю грузинському опозиційному телеканалу Imedi, повідомила «Європейська правда».

«Головним завданням порядку денного стало збереження його (Саакашвілі) життя, виживання. Виходячи з цього, всі інші питання було знято, зокрема політику. Він взагалі йде з грузинської політики, не лише з «Національного руху», а й із грузинської політики», – стверджує адвокат.

Також він зазначив, що сьогодні йдеться про питання життя та смерті, а не про політику.

«Зрозуміло, що завдання зовсім інше, ніж те, що було перед приїздом (до Грузії)», – додав він.

Сам Саакашвілі не коментував заяву свого адвоката, останній допис у його Facebook датується 28 липня.

Нагадаємо, що екс-президент Грузії і громадянин України Михеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі.

Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. На засіданні у суді 20 квітня Саакашвілі заявив, що почувається зле і попросив лікаря, після чого слухання зупинили. З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі.