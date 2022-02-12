саакМихеїла Саакашвілі перебуває у в'язниці в Руставіа

Україна офіційно визнала екс-президента Грузії, громадянина України Михеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинській в’язниці. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

«Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михеїла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України», – написала Денісова.

За її словами, політика визнали потерпілим, враховуючи те, що працівники правоохоронних органів Грузії завдали йому фізичної та моральної шкоди.

Уповноважена з прав людини також нагадала, що 14 січня в Україні розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Саакашвілі за частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України. Мова йде про перевищення службових повноважень правоохоронцями Грузії під час утримання політика. За її словами, такий процесуальний статус дозволить Саакашвілі скористатися відповідними правами на різних стадіях кримінального провадження.

Як інформував ZAXID.NET, Саакашвілі з 8 листопада перебував у медичному закладі при установі виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Натомість адвокати політика і український омбудсман Людмила Денісова просили перевести його до приватної лікарні.

Міністерство закордонних справ України навіть надіслало у Тбілісі ноту через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні. МЗС наполягало, що політика потрібно лікувати в цивільній клініці.

Міністерство закордонних справ України 28 грудня закликало владу Грузії «з повагою» ставитися до Саакашвілі, який має українське громадянство, додавши, що він потребує додаткового лікування.