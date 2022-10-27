Київське «Динамо» вперше не зазнало поразки в груповому етапі Ліги Європи. Матч п’ятого туру проти кіпрського АЕКа в Ларнаці завершився з рахунком 3:3.

Для киян матч на «АЕК Арені» був вирішальним. Оскільки попередні 4 матчі вони програли, щоб лишити шанси на вихід до Ліги конференцій, їм потрібно було обігрувати АЕК і бажано з різницею мінімум у два м’ячі. Проте кіпріоти, які лише втретє грали в груповому етапі єврокубків у своїй історії, також претендували на це і, здавалося, були більш заряджені на перемогу. Тому не дивно, що рахунок відкрили саме господарі: після подачі з правого флангу на 26 хвилині в падінні відзначився Омрі Альтман. Та «Динамо» вдалося відновити паритет під кінець першого тайму: на 45 хвилині забив Владислав Ванат.

Другий тайм активніше розпочали знову футболісти АЕКа. Хоч «динамівці» і провели чудову атаку, проте забити їм не вдалося. Натомість господарі поля після кількох хвиль атак добилися свого: Рафаел Лопеш після подачі з лівого флангу забив головою. Після цього кіпріоти не заспокоїлися і «з’їдали» киян на полі. На 72 хвилині після повного провалу оборони «Динамо» Альтман оформив дубль.

За рахунку 3:1 на щось неймовірне від «динамівців» уже ніхто не сподівався. Проте на поле вийшов Денис Гармаш, який і спробував переломити хід подій. На 82 хвилині він відіграв один м’яч після подачі Олександра Тимчика, що немов додало віри всій команді. На останніх хвилинах матчу «Динамо» притисло противника до його воріт, і Гармаш після подачі з кутового в компенсований час зрівняв рахунок — 3:3. Ще одна атака киян була близька до голу, проте забитого м’яча не було, натомість був офсайд.

Нічия дозволила «Динамо» набрати перше очко в груповому етапі Ліги Європи, проте забрала всі шанси на прохід до Ліги конференцій, адже навряд киянам вдасться перемогти в останньому турі лідера групи «Фенербахче». Невдача в єврокубках резонує також із провальним початком сезону в українській Прем’єр-лізі, де після 7 матчів «динамівці» посідають лише 8 сходинку турнірної таблиці з 10 очками та відстають від лідера на 12 очок.

Турнірна таблиця групи В після трьох турів: