Зловмисників затримали під час виконання завданнь від російських спецслужб

У результаті спецоперації у Києві та в Одесі правоохоронці затримали двох агентів російської ФСБ, які готували ракетні удари по військових частинах та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах. Про це у середу, 27 березня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси, інший – 24-річний киянин. Наприкінці січня вони були дистанційно завербовані кадровим працівником ФСБ по Москві та Московській області.

Як повідомили у відомстві, особливу увагу агенти звертали на армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і ТЕЦ.

Російська агентура спочатку намагалась виявити місця базування українських військ, а потім передати відповідні координати росіянам для коригування повітряних атак.

Один з російських агентів навіть влаштувався для цього експедитором в одеську компанію, яка постачає харчі підрозділам Сил оборони. Він встиг передати дані щодо 8 місць дислокації підрозділів Сил оборони України в Одесі. Це були координати одного з військових вишів, підрозділу Повітряних Сил, загону морської охорони Держприкордонслужби, підрозділів Національної поліції, територіальних центрів комплектування. Затримали чоловіка, коли він виконував чергове розвідзавдання поблизу однієї з військових частин, повідомили в прокуратурі.

«Інший фігурант – збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року. Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону», – розповіли в СБУ.

За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для прийняття рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.

Крім того, підозрюваний декілька раз виїжджав до Полтавської області, де проводив розвідку в оточенні об’єктів Нацгвардії. Правоохоронці затримали його у Києві під час виконання одного із завдань на території військової частини.

Розвідувальну активність російських агентів викрито кіберфахівцями СБУ і поетапно задокументовано. Зрештою їх обох було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за потенційними цілями для окупантів.