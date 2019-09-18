Активи збанкрутілого «Дельта Банку» вдруге спробують продати на аукціоні

«Дельта Банк» визнали банкрутом та ліквідували 2015 року

Олійно-жирові активи збанкрутілого «Дельта Банку» виставили на продаж для погашення заборгованості установи за кредитами рефінансування. Загальну вартість активів оцінюють у 5 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Національного банку.

Зазначається, що загальна вартість активів є більшою за заборгованість банку перед НБУ. Так, кредит НБУ видали на загальну суму 2 млрд грн, олійно-жирові активи тоді передали Нацбанку у заставу. «Дельта Банк» отримав їх, від низки підприємств, які свого часу також передали їх у заставу.

Йдеться про 39 тис. м² промислової нерухомості (олійножировий комбінат з обладнанням) та земельна ділянка (площа 8,6 га) в м. Чорноморськ Одеської області, а також олійножиркомбінат, загальною площею 31 тис. м², з обладнанням з виробництва маргарину, кулінарних та кондитерських жирів, соняшникової олії та майонезу, розташований в м. Одеса на земельній ділянці площею 5,34 га.

Це вже друга спроба продати майно банку. Як інформувала «Економічна правда», навесні 2019-го переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу масложирових активів «Дельта Банку» на 4,9 млрд грн стало ТОВ «Фінансова компанія «Скай», кінцевим бенефіціаром якого є український мільярдер Андрій Веревський.

Проте в липні НБУ скасував своє рішення від 9 квітня 2019 року №280-рш щодо погодження продажу пулу активів, переданих АТ «Дельта Банк» у заставу Національному банку, через можливі маніпуляції під час торгів. Фонд гарантування вкладів фізосіб, спираючись на рішення НБУ, також ухвалив рішення про скасування результатів торгів.

Компанія Веревського намагалась оскаржити це рішення в суді, однак програла.

Нагадаємо, «Дельта Банк» було ліквідовано 2015 року. До цього він був четвертим за розміром сукупних активів банком України. Банк належав українському мільярдерові Миколі Лагуну.