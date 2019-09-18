Активи збанкрутілого «Дельта Банку» вдруге спробують продати на аукціоні

Вартість активів оцінили у 5 млрд грн

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 11:581010

До теми

Активи збанкрутілого «Дельта Банку» вдруге спробують продати на аукціоні
фото ілюстративне
«Дельта Банк» визнали банкрутом та ліквідували 2015 року

Олійно-жирові активи збанкрутілого «Дельта Банку» виставили на продаж для погашення заборгованості установи за кредитами рефінансування. Загальну вартість активів оцінюють у 5 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Національного банку.

Зазначається, що загальна вартість активів є більшою за заборгованість банку перед НБУ. Так, кредит НБУ видали на загальну суму 2 млрд грн, олійно-жирові активи тоді передали Нацбанку у заставу. «Дельта Банк» отримав їх, від низки підприємств, які свого часу також передали їх у заставу.

Йдеться про 39 тис. м² промислової нерухомості (олійножировий комбінат з обладнанням) та земельна ділянка (площа 8,6 га) в м. Чорноморськ Одеської області, а також олійножиркомбінат, загальною площею 31 тис. м², з обладнанням з виробництва маргарину, кулінарних та кондитерських жирів, соняшникової олії та майонезу, розташований в м. Одеса на земельній ділянці площею 5,34 га.

Це вже друга спроба продати майно банку. Як інформувала «Економічна правда», навесні 2019-го переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу масложирових активів «Дельта Банку» на 4,9 млрд грн стало ТОВ «Фінансова компанія «Скай», кінцевим бенефіціаром якого є український мільярдер Андрій Веревський.

Проте в липні НБУ скасував своє рішення від 9 квітня 2019 року №280-рш щодо погодження продажу пулу активів, переданих АТ «Дельта Банк» у заставу Національному банку, через можливі маніпуляції під час торгів. Фонд гарантування вкладів фізосіб, спираючись на рішення НБУ, також ухвалив рішення про скасування результатів торгів.

Компанія Веревського намагалась оскаржити це рішення в суді, однак програла.

Нагадаємо, «Дельта Банк» було ліквідовано 2015 року. До цього він був четвертим за розміром сукупних активів банком України. Банк належав українському мільярдерові Миколі Лагуну.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Дельта банк» вивів за кордон ₴4 млрд з коштів рефінансування НБУ ZAXID.NET
ГПУ вручила керівництву «Дельта Банку» підозри в розкраданні ₴1,7 млрд, – Луценко ZAXID.NET
Держава втратила майже ₴18 млрд грн в неплатоспроможному «Дельта Банку» ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук