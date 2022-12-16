Рух «Геть РФ із ООН» зареєстрував петицію з вимогою припинити фіктивне членство Російської Федерації в Організації Об’єднаних Націй. Наразі петиція зібрала вже понад 200 тисяч підписів із необхідних 300 тисяч.

Автори петиції зазначаються, що за нинішнім статутом ООН Росія не є ані частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу до організації, згідно зі статтею 4 статуту ООН.

«Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів», – зазначають ініціатори петиції.

Ініціатори петиції просять ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН і за їх відсутності – вимагають припинити членство Росії в ООН.

Петицію можна підписати за посиланням. Для цього необхідно ввести своє ім’я, прізвище та електронну адресу.