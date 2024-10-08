Кіану Рівз фінішував 25-м

60-річний актор Кіану Рівз («Матриця», «Джон Вік») дебютував як гонщик на змаганнях «Індіанаполіс Мотор Спідвей», повідомляє Associated Press.

Під час перегонів приблизно на половині заїзду Рівз з автомобілем Toyota GR Cup вилетів з траси. Актор не постраждав, швидко повернувся у перегони та фінішував 25-м у загальному заліку з 35 учасників.

У 2009 році він брав участь у заїзді знаменитостей та виграв Гран-прі каліфорнійського міста Лонг-Біч. Тепер він дебютував серед професіоналів.

Проте Рівз не полишає й акторську кар’єру: серед найближчих прем’єр «Сонік 3 у кіно» (20 грудня) та «Джон Вік: Балерина» з Аною де Армас (червень 2025-го).