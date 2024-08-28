Дженна Ортеґа розповіла, що ненавидить технологію штучного інтелекту

Акторка Дженна Ортеґа, відома головною роллю у серіалі «Wednesday», припинила користуватись платформою X (Twitter), після того, як побачила власні відверті фото себе неповнолітньої, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Про це вона розповіла в подкасті газеті The New York Times.

21-річна американська акторка поділилася, що у підлітковому віці їй запропонували перейти за посиланням для отримання ексклюзивних привілеїв для профілю, і вона потрапила на цей гачок, унаслідок чого отримала потік сексуалізованих зображень себе, створених ШІ.

«Я ненавиджу нейромережі. У 14 років я створила обліковий запис, тому що це було необхідно. І тут же натрапила на відредагований непристойний контент із моїм дитячим обличчям. Це зовсім неправильно», – сказала Ортеґа.

За словами акторки, ще дитиною вона бачила порнографічні фото, створені штучним інтелектом. А першим повідомленням, яке 12-річна Дженна Ортеґа відкрила в соціальних мережах, було непристойне фото геніталій від незнайомця. Ситуація з часом лише погіршувалась, особливо після виходу серіалу «Венздей» у 2022 році. Тому акторка вирішила видалити свій акаунт.

Ортеґа підкреслила, що такі «огидні» фото змусили її почуватися «погано» й «незручно», оскільки вона не могла нічого про це розповісти, і зізналася, що все ще вчиться захищати себе, особливо в умовах роботи, де за нею спостерігають більшу частину часу.

До слова, платформі X неодноразову приписували звинувачення у поширенні дезінформації, зокрема поширенні російської пропаганди. Як повідомляв NV, зокрема через X (Twitter) стали вірусними порнофейки з Тейлор Свіфт і дипфейки з віцепрезиденткою і кандидаткою в президенти США Камалою Гарріс. У сучасних реаліях фотофейками можна легко поділитися у соцмережах, і при цьому на зображеннях не буде жодних очевидних ознак, що вказували б на те, що їх створено за допомогою штучного інтелекту.