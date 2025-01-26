Ума Турман у фільмі «Вбити Білла»

Акторка Ума Турман зіграє одну з помітних ролей у серіалі «Декстер: Воскресіння», де головну роль грає Майкл С. Голл, який грав і в оригінальному серіалі. Ума Турман відома своїми роботами у фільмах Квентіна Тарантіно, таких як «Кримінальне чтиво» та «Вбити Білла».

Зйомки серіалу «Декстер. Воскресіння» стартували в січні після того, як приквальний серіал «Декстер: Перворідний гріх» показав дуже добрий старт на стрімінгу Showtime. Прем’єру подивилась рекордна кількість глядачів з усього світу.

У новому «Декстері» Турман зіграє Чарлі, голову служби безпеки таємничого мільярдера Леона Пратера. Колишня офіцерка сил спеціальних операцій, Чарлі працювала у кількох великих компаніях, що надають послуги з охорони, а потім стала правою рукою Пратера.

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Прем'єра запланована на літо 2025 року.

У серіал також повернулися актори з оригінального «Декстера», а саме Джеймс Рімар, Девід Заяс та Джек Елкотт, які виконують ролі детектива Енджела Батісти, батька Декстера Гаррі Моргана та сина Декстера Гаррісона Моргана.