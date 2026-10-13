Для заморожування відбирайте стиглі, але пружні плоди без ознак гниття

Алича швидко перестигає, тому зберегти врожай допоможе заморожування. Так плоди можна залишити для майбутніх компотів, випічки та десертів. ТСН розповідає про кілька способів, як правильно заморозити аличу на зиму.

Як підготувати аличу до заморожування?

Для заморожування відбирайте стиглі, але пружні плоди без ознак гниття чи пошкоджень.

Також перед заморожуванням аличу слід ретельно вимити у холодній воді та обов’язково висушити, щоб на поверхні не залишилося зайвої вологи.

Як заморозити аличу?

Спосіб №1. Заморожування цілої аличі

Це найпростіший варіант, який не потребує тривалої підготовки:

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Вимийте та добре обсушіть плоди.

Розкладіть аличу на рівній поверхні обробної дошки.

Поставте в морозильну камеру на кілька годин.

Коли ягоди підмерзнуть, перекладіть їх у герметичний пакет і помістіть назад у морозилку.

Спосіб №2. Заморожування аличі без кісточок

Попередня підготовка аличі виконується так само як і в першому способі.

Чисті ягоди розріжте гострим ножем навпіл і видаліть кісточки.

Половинки аличі розкладіть на поверхні обробної дошки та помістіть в морозильну камеру.

Коли ягоди підмерзнуть, перекладіть їх у герметичний пакет та поверніть у морозилку.

Спосіб №3. Заморожування пюре з аличі

Щоб зробити пюре з аличі, плоди спочатку потрібно очистити від шкірки. Для цього на них роблять хрестоподібний надріз біля основи, а потім бланшують у киплячій воді протягом хвилини. Після цього шкірку можна легко зняти. Також потрібно видалити кісточки.

Очищені плоди перебийте блендером до однорідної консистенції, а потім розкладіть пюре у стаканчики, невеликі контейнери або форми для льоду. Стаканчики щільно накрийте харчовою плівкою, а контейнери герметично закрийте. Пюре у формах для льоду спочатку заморозьте, після чого вийміть і перекладіть в окремий пакет.

Як довго може зберігатися алича?

Термін зберігання аличі в морозилці становить від 10 до 12 місяців за температури -16 °C.