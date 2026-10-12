Щоб узимку додавати сливи до випічки та десертів, необов’язково варити варення

Сливи – один із сезонних фруктів, якими хочеться насолоджуватися не лише наприкінці літа та восени. Щоб узимку додавати їх до випічки та десертів, необов’язково варити варення. Достатньо скористатися морозильною камерою. Освітньо-консультаційна служба Університету штату Вашингтон (WSU Extension) розповідає, як правильно заморозити сливи на зиму.

Як правильно заморозити сливи?

Оберіть повністю стиглі, але не м’які й не перезрілі сливи. Ретельно помийте та переберіть їх, видаливши побиті, зморщені або перезрілі плоди.

Залиште сливи цілими або розріжте навпіл чи на четвертинки та видаліть кісточки.

Сливи можна заморожувати в цукровому сиропі або без нього. Перекладіть їх у герметичні контейнери, придатні для заморожування, або в щільні пакети для морозильної камери. Залиште близько 1,5 см вільного простору, оскільки під час заморожування вміст може збільшуватися в об’ємі.

Також сливи можна спочатку заморозити на таці, а потім перекласти в герметичні контейнери або щільні пакети для морозильної камери.

Підпишіть паковання, щільно закрийте його та помістіть у морозильну камеру.

Чи потрібно спочатку розморожувати сливи перед випіканням?

Американський кулінарний сайт King Arthur Baking зазначає, що для більшості видів випічки заморожені фрукти можна використовувати без попереднього розморожування.

Водночас через їхню низьку температуру час випікання може дещо збільшитися. Якщо ж страва готується недовго, фрукти краще попередньо розморозити.