Особливістю бізнес-хабу PROSTIR є нетривіальне архітектурне рішення, щоб поєднує в собі скандинавський мінімалізм, класичний червоний колір «фалун» та сучасні геометричні архітектурні форми

Девелопер Alterra Group, відомий в першу чергу масштабним проектом PORT під Львовом, продовжує впроваджувати нестандартні підходи до складської нерухомості в Україні. Компанія оголосила про будівництво нового проекту – бізнесу-хабу PROSTIR.

«У процесі реалізації нашого проекту PORT ми отримали багато запитів від малого бізнесу на приміщення площею від 200 м2. – розповідає засновник компанії Дмитро Ковальчук. – Торгівля, виробництво, склади та офіси – поєднання цих функцій в одному просторі буде продуктивним рішенням для малого бізнесу. Це перш за все дозволить підвищити ефективність комунікації, дасть можливість клієнту побачити на власні очі виробництво чи склад, одразу оформити документи і забрати товар. Все це обумовлює й інші вимоги для складських і виробничих приміщень – вони мають виглядати сучасно, технологічно та відповідати очікуванням клієнта. В Alterra Group ми намагаємося створювати проекти які будуть актуальні і через 5-10 років. Саме тому багато уваги приділяємо дизайну, як архітектурному, так і організаційному».

В основі проекту закладено концепцію того, що розвиток – важлива і невід’ємна складова нашого життя, а для будь-якого розвитку потрібен простір. Простір ідейний і смисловий. Простір фізичний – де нові ідеї можна буде реалізовувати, де для них буде місце. Простір спільноти – де буде підтримка та співпраця. Тому і було обрану назву PROSTIR – для розвитку українського бізнесу. А ідеї підтримки спільноти та сучасного простору для бізнесу стали ключовими атрибутами нового обʼєкту.

Іншою особливістю бізнес-хабу PROSTIR є нетривіальне архітектурне рішення, що поєднує в собі скандинавський мінімалізм, класичний червоний колір «фалун» та сучасні геометричні архітектурні форми. Компанія поділилася першими рендерами проекту, які вражають одночасно своєї простотою і неординарністю рішення. Крім того, комплекс знаходитиметься біля лісу і гармонійно вписуватиметься у навколишній ландшафт.

Підприємці можуть придбати або орендувати площі від 200 до 800 м2, а інвесторам пропонують купівлю приміщень під здачу в оренду, з можливістю пошуку орендаря.

«Площі у бізнес-хабі PROSTIR вигідно купувати на початку будівництва, адже у забудовника є можливість вносити зміни у проект під окремі технічні вимоги бізнесів. Вартість мінімального лоту у комплексі складатиме орієнтовно 140 тис. доларів США», – зазначив Дмитро Ковальчук.

ТОВ «Альтерра Груп»/Alterra Group – українська компанія, що спеціалізується на девелопменті та керуванні комерційною нерухомістю «під ключ». У портфелі компанії – 35 об'єктів загальною площею 175 тис. м2. Серед них – складські та виробничі комплекси, зокрема, львівськи логістичний центр PORT, бізнес-центри, торгові та торгово-розважальні центри.