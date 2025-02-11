Увесь штат компанії BotsCrew та плани на її розширення збережуть

Американська компанія CourtAvenue, що входить до престижного списку Inc. 5000, купує контрольний пакет акцій української компанії зі створення кастомізованих чат-ботів для бізнесів BotsCrew. Про це ZAXID.NET повідомили засновники компанії Максим Гладиш, Назар Гембара та Олег Пилипчак.

Суми угоди не розголошують, однак засновники компанії зазначили, що топменеджмент та всю команду в Україні зберігають із планом на розширення впродовж 2025 року.

Компанія BotsCrew працює на ринку штучного інтелекту з 2016 року та має серед клієнтів таких гігантів, як Virgin Holidays, Honda, Mars, FIBA. Після низки перемог на хакатонах та появи першого клієнта – італійського стартапу для мандрів Musement, команда вирішила перетворити стартап на повноцінний бізнес. Працюючи здебільшого з американськими та євпропейськими клієнтами, BotsCrew розробляє рішення у напрямках Healthcare, E-commerce, Travel, Government, Process Automation. Шість років поспіль компанія була номером один по розробці чат-ботів за версією Clutch. Зараз компанія налічує 60 працівників.

Американська компанія CourtAvenue створює AI-рішення. Серед її клієнтів – Kia, Epson, Dell, US Air Force. Маючи ключовий фокус на діджитал трансформації, компанія за допомогою AI створює нові шляхи не лише для діджитал, але й для бізнесу росту клієнтів. Adweek відзначив компанію у категорії Adweek’s Fastest Growing Agencies, а у рейтингу Inc. 5000’s серед приватних компаній із найшвидшим ростом вони посідають 58 місце.

Переговори про покупку українського розробника чат-ботів компанії тривали з травня 2024 року.

«ШІ видозмінює те, як бізнеси взаємодіють із клієнтами, автоматизує процеси і підвищує ефективність. BotsCrew надає досвід світового рівня в розробці агентів ШІ, що дозволяє нам створювати розумніші, більш адаптивні та людяніші ШІ-рішення для наших клієнтів. Ця покупка є стратегічним кроком для поглиблення наших можливостей штучного інтелекту та розширення можливостей автоматизації та персоналізації в масштабах», – розповів співзасновник та партнер CourtAvenue Кенні Томлін.

Експертизу BotsCrew мають намір інтегрувати в інноваційну лабораторію CourtAvenue, аби прискорити ріст та розвиток ШІ-рішень та додатків для бізнесів та автоматизації процесів.

«Команда BotsCrew має унікальний досвід на ринку Conversational AI та AI Agents. За останні дев’ять років, ми здобули експертизу, яку важко відтворити. AI агенти, яких ми створили, вже “працюють” у деяких компаніях із Fortune 500. CourtAvenue є нашим клієнтом ще з 2023 року і ми вражені їхніми темпами росту, їхнім професіоналізмом та візією. Вони знають як масштабувати компанії з рекордною швидкістю. Попри дуже непростий час, я щасливий, що ми приносимо більше бізнесу в Україну, розширюємо команду і ростемо на ринку США разом із надійним партнером», – розповів співзасновник та СМО BotsCrew Максим Гладиш.

У BotsCrew переконані, що ця угода – позитивний сигнал для міжнародних інвесторів про те, що в Україні є цікаві компанії і сюди варто інвестувати. Наразі більша частина команди BotsCrew перебуває в Україні з головним офісом у Львові . Компанія планує активно наймати людей й у інших регіонах.