Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня, унаслідок чого десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині виявилися затопленими

Супутники-розвідники США зафіксували вибух на греблі Каховської ГЕС безпосередньо перед її обвалом, але американські аналітики досі не знають, хто спричинив руйнування. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновника з адміністрації президента США Джо Байдена.

Зазначається, що, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили ознаки тепла, що відповідає сильному вибуху безпосередньо перед обвалом греблі.

Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням греблі стоїть Росія, сказав високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності. Але він додав, що розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів щодо відповідальних.

Представник адміністрації не виключив, що попередні пошкодження греблі або підвищення тиску води могли сприяти руйнуванню, але американські посадовці вважають, що вибух – навмисний або випадковий – був найбільш вірогідною причиною катастрофи.

Нагадаємо, раніше сьогодні Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови, під час якої окупанти зізнаються, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група росіян.

Каховська ГЕС разом з Каховським водосховищем перебували під російським контролем з перших днів повномасштабної війни. Про те, що росіяни мінують греблю Каховського водосховища, повідомлялося ще восени 2022 року.