Нерозпізнаний обʼєкт зафіксували над озером Гурон у штаті Мічиган

У США над озером Гурон військові збили ще один літальний об'єкт. За даними Пентагону, він міг становити небезпеку для цивільної авіації.

Як повідомляє CNN, 12 лютого на кордоні США та Канади над озером Гурон пілоти ВПС США і Національної гвардії збили вже четвертий нерозпізнаний літальний об’єкт.

У Пентагоні зазначили, що траєкторія руху об’єкта свідчила, що він міг становити небезпеку для цивільної авіації.

«За вказівкою президента Джо Байдена і на основі рекомендацій міністра Остіна та військового керівництва, літак F-16 випустив ракету AIM9x, щоб успішно збити повітряний об'єкт, що летів на висоті приблизно 20 000 футів у повітряному просторі США над озером Гурон у штаті Мічиган», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони США повідомили, що місце, вибране для збиття літака, дало можливість уникнути «впливу на людей на землі», тому ніхто з цивільних не постраждав.

За оцінкою Пентагону, збитий об’єкт не становив військової загрози для чогось на землі, проте був небезпечним для польотів і становив «загрозу через його потенційні можливості спостереження».

Нагадаємо, що 3 лютого над територією США зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження, запущеної, ймовірно, з Китаю. 4 та 11 лютого в США збили два аеростати, а 11 лютого дня США збили аеростат прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що у повітряному просторі країни також збили нерозпізнаний об’єкт.