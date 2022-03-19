Конвертоплан V-22 Osprey поєднує окремі можливості літака і вертольота, перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти та ВМС США

18 березня у норвезькому регіоні Нурланн зазнав аварії американський конвертоплан V-22 Osprey, який брав участь у військових навчаннях НАТО. Доля екіпажу невідома.

Як зазначається, на борту літака перебували чотири особи. Наразі їхня доля невідома – пошуки екіпажу тривають. Американський літак брав участь у навчаннях НАТО Cold Response, повідомляє «Європейська правда» із посиланням на норвезький телеканал NRK.

Ці навчання проводяться у Норвегії з 14 березня. У них задіяно 30 тис. військовослужбовців із 25 країн-членів НАТО, а також Фінляндії та Швеції.

У рамках цих навчань літак проводив навчальний політ із міста Буде. Він мав здійснити посадку приблизно о 18:00 за місцевим часом. Через складні погодні умови рятувальники змогли дістатися місця аварії лише після 21 години. Рятувальний вертоліт і норвезький військовий літак Orion у ході пошуків виявили уламки. У поліції зазначили, що поряд «ознак життя не спостерігалося».

При цьому рятувальники поки не можуть впевнено сказати, чи став причиною аварії нещасний випадок чи щось інше.