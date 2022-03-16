Єнс Столтенберг заявив, що Росія хотіла розділити НАТО, але отримала ще більшу його присутність біля своїх кордонів

Надзвичайний саміт НАТО 24 березня розгляне довгострокові напрямки реформування всієї системи стримування й оборони альянсу, заявив його генеральний секретар Єнс Столтенберг.

«НАТО швидко відреагувало на цю кризу в дусі єдності. Наступного тижня керівники держав та урядів альянсу зустрінуться у форматі надзвичайного саміту. Вони розглянуть як негайну відповідь на кризу, так і ті зміни, що мають бути зроблені для забезпечення довгострокової безпеки», – сказав Столтенберг на прес-конференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони країн НАТО в середу, 16 березня, повідомив «Укрінформ».

Він зауважив, що президент Росії Владімір Путін недооцінив не лише Україну, її народ та Збройні сили – але й рішучість НАТО, яке разом із партнерами та ЄС виставило Росії величезну ціну агресії проти України, та продовжило надавати ЗСУ критично необхідне військове обладнання. Водночас НАТО зміцнює власну безпеку, підвищуючи військову присутність на своїх східних флангах.

«Метою президента Путіна було розділити НАТО, але натомість він отримав ще більш об’єднаний альянс. Він хотів вдертися та зруйнувати державу Україна, але натомість він лише посилив єдність України та зобов’язання громадян перед Українською державою. Він хотів менше НАТО на власних кордонах, – він отримав більше НАТО на кордонах», – наголосив генсек.

Він зауважив, що під час наступного надзвичайного «очного» саміту союзники підтвердять єдність та здатність тримати стрій як у питаннях продовження допомоги Україні, так і застосування санкцій проти Росії, а також скоординують довгострокові реформи політики стримування й оборони НАТО, які передбачатимуть повний перезапуск цієї системи.

«Ми надсилаємо сигнал Росії щодо надійності нашого стримування й оборони як в найближчій перспективі, так і на довгостроковий термін, включаючи шляхи перезапуску цієї політики… Москва не повинна мати жодного сумніву: НАТО не терпітиме будь-якої атаки на суверенітет союзників або на їхню територіальну цілісність. Ми вже активували наші оборонні плани, щоб захистити альянс, збільшили готовність наших військ з обох боків Атлантики», – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Владімір Путін оголосив Україні війну. Російські війська почали руйнувати міста й села України з використанням артилерійських систем залпового вогню, авіаційних ударів та ракетних атак. Збройні сили України, підрозділи територіальної оборони, весь народ встали на боротьбу проти загарбників та завдають суттєвих втрат російським силам вторгнення. Зокрема, за найсвіжішими даними, кількість загиблих російських загарбників наближається до 14 тис. Таких втрат російська армія не несла в жодній іншій країні.

Союзники по НАТО надають Україні суттєву допомогу, зокрема, постачають летальну зброю, включаючи протитанкові та протиповітряні засоби. Разом з цим НАТО утримується від прямого втручання у війну в Україні та прагне не допустити її ескалації на країни-союзниці, аби неперетворювати її на глобальний конфлікт.