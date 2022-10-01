Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент Росії, воєнний злочинець Владімір Путін підписав указ про анексію чотирьох українських областей для того, щоб заморозити війну й відновити сили для нападу в наступні роки. Про це йдеться у їхньому зведенні, опублікованому в суботу, 1 жовтня.

Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що Путін вирішив анексувати території, ймовірно, для того, щоб заморозити війну на нинішніх лініях фронту та дати час мобілізації для відновлення російських сил.

Водночас анексія кількох українських областей не означає, що Путін відмовився від заявленої мети знищення української держави. На думку аналітиків ISW, якщо анексія Путіним окупованих територій стабілізує конфлікт уздовж нових ліній фронту, Кремль може відновити свої сили та відновити вторгнення в Україну в найближчі роки.

Між тим указ Путіна ніяк не вплинув на український контрнаступ і станом на ранок 1 жовтня захисники України рухаються у напрямку Лимана на Донеччині. У «лиманському котлі» вже оточено понад 5 тис. російських військових. Аналітики ISW вважають, що ЗСУ відвоюють це місто впродовж 72 годин.

Нагадаємо, підписавши указ про анексію окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей Путін закликав Україну до переговорів. Водночас він додав, що анексію нових територій на цих перемовинах він обговорювати не буде.

Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув слова Путіна і сказав, що перемовини з Росією стануть можливими після зміни там президента. Також того дня Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали заявку про пришвидшений вступ України в НАТО.