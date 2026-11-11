Росія намагається отримати максимальну вигоду від масових протестів, які охопили Францію

Аналітики виявили небезпечні зміни в перебігу мирних вуличних акцій, які охопили Францію. За сутичками з поліцією, потрощеними будівлями, спаленими авто і пограбованими магазинами може стояти Росія. Про це йдеться в спільному розслідуванні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, хактивістів 256 Cyber Assault Division та аналітичної групи Ukrainian Militant.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса та звітів префектури поліції, мирні ходи учнів, студентів і профспілок були умисно інфільтровані скоординованими групами замаскованих провокаторів (casseurs) і радикалів у чорному одязі, налаштованих на силове протистояння та сутички з поліцією. Лише під час двох загальнонаціональних акцій (17 та 24 жовтня) правоохоронці затримали близько 3,4 тис. людей.

Лише за один день понад сто людей заарештували безпосередньо з холодною зброєю та заздалегідь підготовленими предметами для нападу. Провокатори навмисно трощили вітрини й автомобілі, грабували й підпалювали цивільні об’єкти та провокували поліцію на жорстку відповідь із застосуванням світлошумових гранат, водометів тощо. Лише 17 жовтня поранення дістали близько тисячі поліцейських і жандармів. Щоб стримати безлади, уряд був змушений залучити понад 70 тис. силовиків, бронетехніку, гелікоптери та дрони.

Водночас ці постановочні або вирвані з контексту відео сутичок миттю підхоплювали тисячі російських бот-акаунтів. За даними аналітиків, таким чином Росія намагалася сформувати в європейців викривлену картину «початку громадянської війни у Франції» та повністю витіснити початкові соціальні вимоги протестувальників.

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Автори розслідування отримали доступ до електронного листування підполковника ГРУ Станіслава Неміча, який використовував псевдонім «Николай Немов». У переписці з неідентифікованим французьким агентом російський офіцер надсилав інструкції щодо поширення протестних вимог, залучення нових учасників та протидії домовленостям із французькою владою.

Зокрема, 11 жовтня 2026 року Неміч доручив агенту просувати серед молоді вимогу скасувати державну платформу вступу до університетів Parcoursup. Також російський куратор вимагав поширювати заклики до покарання поліцейських після сутичок із протестувальниками та залучати до акцій профспілки й учасників руху «жовтих жилетів».

Ще одна інструкція стосувалася зриву переговорів між представниками протестувальників і французькою владою. Російський офіцер закликав агентів не погоджуватися на часткове виконання вимог і наполягати на повному задоволенні ультиматумів.

Зауважимо, за даними Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS), Франція стала другою за частотою ціллю російських дезінформаційних атак у Європі, поступаючись лише Україні. У 2025 році французьке агентство із захисту від цифрового втручання VIGINUM у своєму звіті офіційно пов’язало серію масштабних атак на французькі медіа та державні органи з діяльністю російської воєнної розвідки (ГРУ).