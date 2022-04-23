Напередодні Великодня, 23 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий привітав християн зі святами та закликав львів'ян запрошувати до себе в гості тих, хто зараз у скруті та хто втік від жахів війни.

Андрій Садовий наголосив, що Великдень цього року припадає на 60 день війни. «Кожен день українського спротиву є Великим днем, який наближає нас до перемоги. Війна схожа на Хресну дорогу. У цей темний час ми проходимо свою Голгофу. І знаємо мету – Росія має впасти», – наголосив мер у відеозверненні.

Він також закликав усіх і львів'ян, і мешканців області запрошувати до себе в гості переселенців, людей, які втекли від війни і зараз перебувають у скруті.

«Я також звертаюсь до всіх, хто має можливість святкувати Великдень вдома – запросіть до святкового столу тих, хто в ці дні опинився в скрутному становищі і змушений був втікати від жахів війни. Хто тимчасово мешкає у вашому містечку чи селі. Кожна сім’я – як маленька ниточка, яка зшиває нашу країну. Кожна розмова хоч трохи загоює рани», – попросив у відеозверненні міський голова.

Мер додав, що у львівських прихистках для переселенців організують великодній сніданок. Також Садовий нагадав, що традаційного обливаного понеділка не буде. Але, аби традиція не забувалася, попросив дозволити дітям бавитися.

«І наостанок. Не соромтесь усміхатись. Нехай ваша усмішка теж буде знаком віри. Діліться добром. Робіть добро українською. Христос Воскрес! Україна переможе!»,– додав мер Львова Андрій Садовий.

Як інформував ZAXID.NET, цьогоріч нічних великодніх богослужінь у Львові не буде. Також упродовж усієї ночі із 23 на 24 квітня на території всієї області та у Львові діятиме комендантська година.