Англійські футболісти відмовилися куштувати коровай, подарований після прибуття в Росію

Футболісти збірної Англії, які прибули в середу, 13 червня, в Росію на чемпіонат світу з футболу, відмовилися куштувати подарований коровай, повідомив «Eurosport».

Головному тренеру Гарету Саутгейту і капітану Харрі Кейну подарували самовар і коровай. Англійці прийняли подарунок, але так і не спробували його.

До слова, ще навесні стало відомо, що футболісти збірної Англії привезли свої продукти і власних кухарів через побоювання отруєння.

ЧС з футболу пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії. Англійці свій перший матч зіграють 18 червня зі збірною Тунісу.

Нагадаємо, в березні у Великій Британії отруїли нервово-паралітичною речовиною колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Влада цієї країни звинуватила в отруєнні Скрипалів Росію. На тлі цього низка країн вирішила оголосити цьогорічному ЧС дипломатичний бойкот. Серед них – Польща, Австралія, Ісландія та Велика Британія.