Англійські футболісти відмовилися куштувати коровай, подарований після прибуття в Росію

СпортВолодимир Пиріг, 14 червня9241

До теми

Футболісти збірної Англії, які прибули в середу, 13 червня, в Росію на чемпіонат світу з футболу, відмовилися куштувати подарований коровай, повідомив «Eurosport».

Головному тренеру Гарету Саутгейту і капітану Харрі Кейну подарували самовар і коровай. Англійці прийняли подарунок, але так і не спробували його.

До слова, ще навесні стало відомо, що футболісти збірної Англії привезли свої продукти і власних кухарів через побоювання отруєння.

ЧС з футболу пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії. Англійці свій перший матч зіграють 18 червня зі збірною Тунісу.

Нагадаємо, в березні у Великій Британії отруїли нервово-паралітичною речовиною колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Влада цієї країни звинуватила в отруєнні Скрипалів Росію. На тлі цього низка країн вирішила оголосити цьогорічному ЧС дипломатичний бойкот. Серед них – Польща, Австралія, Ісландія та Велика Британія.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Контррозвідка США попередила футбольних фанів, що в РФ вони можуть стати жертвами хакерів ZAXID.NET
Представників польської влади не буде на відкритті ЧС-2018 у Росії ZAXID.NET
Австралія оголосила дипломатичний бойкот футбольному чемпіонату світу в Росії ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук