Документальний фільм «Будинок “Слово”» покажуть англійською у країнах Європи, Канаді та США.

Покази пройдуть в межах проєкту Remember the past – fight for the future, а амбасадором фільму стала Наталка Цмоць, посолка Канади в Україні.

20 березня проєкт англомовної версії стартує в Україні. Згодом покази відбудуться у країнах Європи, Канаді та США.

Документальний фільм режисера Тараса Томенка був знятий у 2017 році компанією Fresh Production Group за підтримки Держкіно.

Фільм розповідає про один з найбільших злочинів радянської влади – знищення потужного мистецького руху, що виник у 20-30-х роках в Харкові. В 66 квартирах будинку з назвою «Слово» жили письменники, поети, художники, режисери. Спеціально зібрану в одному місці інтелігенцію протягом декількох років було репресовано, розстріляно чи перетворено у співців партії.

Покази англомовної версії стануть частиною міжнародного проєкту Remember the past – fight for the future, який має на меті захист української культури від знищення. Документальна стрічка «Будинок “Слово”»стане одним із інструментів для ведення діалогу про системне нищення української культури Росією, яке триває століттями. У рамках цього проєкту відбудеться серія міжнародних зустрічей, під час яких буде не лише показано фільм, а й представлено інших українських митців, які своїми творами захищають і утверджують українську культуру у світі.

Покази фільму та зустрічі з його командою пройдуть у Великій Британії, Австрії, Німеччині, Естонії, Канаді, Франції та США. Фільм демонструватиметься англійською мовою з українськими субтитрами.

Почесною амбасадоркою фільму стала Наталка Цмоць, посолка Канади в Україні, яка з дитинства була учасницею національної скаутської організації України «Пласт», вона відповідала за створення першої програми безпеки в Україні після вторгнення Росії у 2014 році. Дідусь Наталки Кость Цмоць («Модест»)проводив спецоперації з визволення українських підпільників із в’язниць гестапо.

«Для мене велика честь стати амбасадоркоюдокументального фільму “Будинок “Слово”. Я бачу в ньому не просто фільм – це відлуння з минулого, це попередження про те, що відбувається, коли суспільство втрачає свободу слова. Це застереження для урядів: не використовувати митців як рупор брехні та пропаганди, не змушувати їх ставати знаряддям режиму. Цей фільм несе послання, яке резонує з усіма, хто коли-небудь стикався з репресіями чи утисками мови. Ставши амбасадоркою цього фільму, я взяла на себе відповідальність ділитися ним і його важливою мораллю. І сьогодні я прошу кожного з вас приєднатися до мене», – закликала Наталка Цмоць.

«Я хочу, щоб цей фільм став голосом для письменників і митців, які стикаються з переслідуваннями, ув’язненням і тортурами – як у минулому, так і сьогодні», – додала вона.

Прокат англомовної версії документальної стрічки «Будинок “Слово”» в Україні стартує 20 березня. Фільм побачать глядачі Києва, Житомира, Івано-Франківська, Луцька та Чернівців.