Невідомі від імені Львівського медуніверситету вимагають скасувати примусову вакцинацію і посилаються на результати вигаданого дослідження. В університеті відкидають будь-яку причетність науковців університету до цього фейку

Невідомі розіслали у ЗМІ фальшиве звернення від імені Львівського медуніверситету з вимогою скасувати «примусову вакцинацію окремих категорій населення» через серйозні побічні ефекти від препарату Moderna. В університеті категорично заперечили причетність до такого звернення і звернулись у поліцію та СБУ.

У середу, 6 жовтня, на редакційну електронну пошту ZAXID.NET надійшов лист від імені Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і за підписом ректора медуніверситету академіка Бориса Зіменковського. У листі йдеться, що фахівці університету нібито провели власні дослідження американської вакцини Moderna, яку серед інших використовують для щеплення від Covid-19, та виявили «серйозні побічні дії та відхилення у стані здоров'я громадян України аж до летальних випадків».

При цьому, в листі не вказується, в кого і які саме побічні ефекти були виявлені після вакцинації, натомість стверджується, що з результатами своїх досліджень неодноразово звертались до МОЗ та особисто до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка й вимагали «зупинити примусову вакцинацію окремих категорій громадян», а також додатково простежити за людьми, які ймовірно щепились Moderna впродовж останніх півроку. У додатку до листа поданий список 40 осіб, які нібито вакцинувались Moderna, де вказані їхні особисті дані, місце проживання та дата вакцинації.

Сам лист містить логотип університету, але не має ані печатки вишу, ані особистого підпису ректора, який вказаний автором звернення. Лист надісланий з адреси (info.izn.ua@gmail.com), що не належить медуніверситету, а деякі граматичні помилки у тексті можуть свідчити про переклад з російської мови. Джерелом статистики смертності від коронавірусу вказане не МОЗ, а російськомовна версія українського ділового сайту «Минфин».

Ректор львівського медуніверситету Борис Зіменковський, який дізнався про існування такого звернення від ZAXID.NET, зепевнив, що воно не має нічого спільного з реальністю – у медуніверситеті не проводили ніяких досліджень Moderna чи інших вакцин від Covid-19 і не розсилали жодних звернень у ЗМі чи МОЗ. Невдовзі медуніверситет відреагував також офіційною заявою.

«Офіційно заявляємо – жодних досліджень щодо Moderna чи інших офіційно зареєстрованих вакцин проти Covid-19 наукові підрозділи університету не проводили, оскільки це не передбачено науково-дослідницькими планами нашого закладу. Відтак жодних «навколонаукових» висновків ніхто не робив та звернень в Міністерство охорони здоров`я не подавав», – йдеться в офіційній заяві на сайті Львівського медичного університету.

Такі дії авторів листа адміністрація університету вважає злочинними й планує звернутися у Нацполіцію та Службу безпеки України.

Нагадаємо, що 30 вересня МОЗ затвердило наказ про обов’язкову вакцинацію вчителів і чиновників. а не вакцинованих працівників – можуть відсторонити від роботи.