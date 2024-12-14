Антон Дробович у 2022 році мобілізувався до лав ЗСУ

Кабінет Міністрів у п'ятницю, 13 грудня, погодив звільнення філософа та військового Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної памʼяті (УІНП). Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук. Відреагував на звільнення й Антон Дробович.

«Завершую пʼятирічну каденцію і роботу на посаді голови Українського інституту національної пам'яті. Це було цікаво і продуктивно, хоч і дуже непросто», – написав Дробович.

Наприкінці листопада він відзвітував за пʼять років роботи на посаді. Дробович розповів про продовження декомунізаційної реформи, переосмислення російської імперської спадщини. Вже колишній очільник Інституту вважає, що попри пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення вдалось зберегти «тяглість і сталість».

«Ми один із небагатьох органів влади, який не "лихоманило" і який прагнув послідовно протягом десяти років реалізовувати державну політику у сфері відновлення та збереження національної памʼяті», – сказав Дробович.

За останні п'ять років УІНП реалізував 223 проєкти, на які з держбюджету виділили 17,5 млн грн. Також Інститут залучив приблизно 10 млн грн міжнародної й грантової допомоги.

Під час презентації результатів роботи Антон Дробович повідомив, що не планує продовжувати каденцію. Однак розповів, що його подальша робота буде пов'язаною з питаннями російських воєнних злочинів та геноцидального обґрунтування російської агресії. Також Дробович зазначив, що у 2025–2026 роках Інститут повинен стати ключовим актором у досягненні польсько-українського історичного порозуміння.

Додамо, що 38-річний Антон Дробович є кандидатом філософських наук та доцентом Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Також він працював радником міністра освіти й науки України, керівником служби стратегії музейного планування та розвитку Мистецького Арсеналу. У 2019 році Дробович переміг у конкурсі на посаду голови Інституту після звільнення Володимира В’ятровича.

Після початку повномасштабного вторгнення Дробович мобілізувався до 112 окремої бригади тероборони Києва. У 2023 році він перейшов на службу до Десантно-штурмових військ й служив у 78 ОДШП у роті вогневої підтримки.

Нагадаємо, що Український інститут національної пам’яті створили 31 травня 2006 року. Його завданням є посилювати увагу до історії України, забезпечувати вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті, вшановувати пам'ять учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.