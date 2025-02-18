Двоє чоловіків з сокирами напали на працівників ТЦК і автомобілем намагалися роз'їхати їх

Апеляційний суд Буковини змінив вирок двом буковинцям, які з сокирами напали на працівників ТЦК в селі Плиска Путильської громади Вижницького району. Інцидент трапився 7 березня 2024 року на пропускному пункті «Голеча». Один з чоловіків під’їхав до пункту верхи на коні, а інший на жовтій «Ниві» намагався наїхати на військових.

До нападу причетні двоє місцевих жителів Путили, які є рідними братами. Це Борис та Олександр Крашеніннікови, один з них – чинний військовослужбовець. Спочатку до військових на коні під’їхав 28-річний чоловік, який у руках тримав сокиру. Поки вони стояли на дорозі і спілкувалися, інший місцевий житель, керуючи жовтою «Нивою», з розгону наїхав на працівника ТЦК і збив його, ще один військовий встиг відскочити. Потім 43-річний водій «Ниви» розвернувся, знову під’їхав до представників ТЦК, вийшов з машини із сокирою та завдав їм кілька ударів обухом.

В суді вони свою поведінку пояснили тим, що син 43-річного обвинуваченого був військовослужбовцем і зник на фронті. Він звертався до ТЦК з цього приводу, однак конкретної відповіді йому не надали.

Другий обвинувачений розповів у суді, що він також військовослужбовець, раніше служив у добровольчому батальйоні, але його звільнення офіційно не оформили. Того дня його зупинили працівники ТЦК для перевірки документів. Документів він при собі не мав, тому виник конфлікт із працівником ТЦК, який не представився і був у формі без шевронів. Чоловіка визнавали свої дії неправильними і просили вибачення у військових. Суд першої інстанції визнав їх винними у хуліганстві і призначив покарання строком три роки та три місяці.

Однак адвокат обвинувачених подав апеляційну скаргу. В суді він просив взяти до уваги, що підсудні визнали вину і розкаюються та скоїли злочин внаслідок збігу тяжких особистих сімейних обставин, йдеться у вироку Апеляційного суду Чернівецької області від 7 лютого. Також представник потерпілого претензій до обвинувачених не мав і у призначенні їм покарання покладався на розсуд суду.

Чернівецький апеляційний суд змінив вирок у справі про хуліганський напад на працівників ТЦК та СП і призначив їм покарання – ув'язнення строком на один рік.