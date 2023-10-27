В аварії влітку 2022 року загинув військовослужбовець, його дружина та двоє дітей

До 10 років в’язниці засудили водія вантажного буса, який скоїв смертельну ДТП. В аварії, яка трапилася влітку 2022 року біля Хотина, загинули 45-річний військовослужбовець, його дружина та двоє їхніх дітей. Хотинський районний суд присудив винуватцю до 8 років позбавлення волі. Прокурори та родичка загиблих подали скаргу в апеляцію, яка призначила водію вантажного буса 10 років ув’язнення.

В суді правоохоронці довели, що чоловік, у липні 2022 року, керуючи автомобілем Ford Transit, порушив правила безпеки дорожнього руху на трасі Житомир – Чернівці, виїхав із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Skoda Favorit. В результаті порушення два автомобілі зіткнулися.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав 19-річний водій легковика. В цьому автомобілі також їхали ще четверо пасажирів. 45-річний військовослужбовець з села Клішківці Дністровського району Вадим Коростюк як раз відправлявся на фронт, його дружина та діти погодилися провести його. Уся ця сім’я загинула на місці пригоди.

Слідство встановило, що смертельну ДТП скоїв 79-річний житель Львівщини. Через кілька днів після аварії його взяли під варту з можливістю внесення 200 тис. грн застави. Попередньо правоохоронці з’ясували, що водій мікроавтобуса виїжджав із другорядної дороги на головну трасу і не пропустив Skoda Favorit.

«За скоєне правопорушення сторона обвинувачення просила призначити підсудному покарання у виді 10 років позбавлення волі, однак Хотинський районний суд засудив чоловіка до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 27 жовтня.

Прокуратура та родичка загиблих не погодилися з таким вироком суду першої інстанції і подали апеляційні скарги. Чернівецький апеляційний суд посилив покарання – 10 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Вирок суду вступив в законну силу з моменту його проголошення.