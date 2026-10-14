Cпірні приміщення розташовані в будинку на вул. Околичній, 16

Прокурори спільно з Львівською міськрадою через апеляційний суд повернули громаді незаконно приватизовані нежитлові приміщення загальною площею близько 26 м2 на вул. Околичній, 16 у Франківському районі Львова. Про рішення апеляційного суду повідомили в обласній прокуратурі.

Йдеться про підсобні приміщення на цокольному поверсі вартістю понад 300 тис. грн, які були незаконно привласнені під час приватизації квартири у 2016 році.

«Доведено, що під час передачі будинку громаді цокольне приміщення незаконно вивели з комунальної власності. На підставі фіктивних підтверджувальних документів його спочатку безпідставно приєднали до приватної квартири, а згодом переоформили та перепродали», – сказано в повідомленні прокуратури.

Прокурори звернулися до суду. Франківський районний суд Львова у жовтні 2025 року у задоволенні позову прокуратури та ЛМР про витребування майна відмовив.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У жовтні 2026 року Львівський апеляційний суд скасував рішення районного суду та підтвердив, що не було законних підстав розширювати межі приватної власності за рахунок майна, яке належить громаді Львова.