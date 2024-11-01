Житловий комплекс будує «Холдинг Емоцій "!Фест"»

Восьмий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов юриста Андрія Зубача про скасування містобудівних умов і обмежень на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Героїв Майдану. Житлову багатоповерхівку в історичному ареалі будує «Холдинг Емоцій “!Фест”».

Йдеться про будівництво 6-поверхового житлового комплексу на земельній ділянці площею 0,037 га, на вул. Героїв Майдану, 17а, поруч із президентською резиденцією. У серпні 2021 року ТОВ «Холдинг Емоцій !Фест» отримало відповідні містобудівні умови та обмеження на це будівництво.

Згодом львівський юрист Андрій Зубач, що живе в сусідньому будинку, звернувся до суду, щоби скасувати МУО та заборонити будівництво. Він стверджує, що в управлінні охорони історичного середовища йому повідомили, що не погоджували проєкт МУО для цього будівництва, чим порушено законодавство про нове будівництво в зоні ЮНЕСКО. Крім цього, ЮНЕСКО не повідомили про наміри будівництва в зоні, що перебуває під його егідою.

У травні Львівський окружний адмінсуд встановив, що земельна ділянка розташована в зоні малоповерхової житлової забудови Ж-2, що дозволяє будівництво не більше чотирьох поверхів, тоді як запланований ЖК повинен мати шість поверхів. Крім цього, Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз провів низку перевірок, за результатами яких визначив, що видані містобуди суперечать містобудівному законодавству. Зокрема відстань проєктованого будинку до сусідніх пам’яток архітектури не відповідає будівельним нормам. Тому суд задовольнив позов Андрія Зубача і скасував рішення виконкому про затвердження містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Героїв Майдану, 17а.

ТОВ «Холдинг Емоцій !Фест» оскаржило це рішення в апеляції. Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав законними видані містобудівні умови, скасував рішення окружного адмінсуду та відмовив Андрію Зубачу в задоволенні позову. Цю постанову можна оскаржити в касації.

Водночас також наприкінці травня Верховний Суд за іншим позовом відмовив Андрію Зубачу в забезпеченні позову і зупинці будівельних робіт. На той час МУО ще були чинними. Як стало відомо з ухвал суду, у червні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання повноваженнями службовою особою), в межах якого розслідується надання дозволу на будівництво в історичному ареалі Львова. Підозри в цій праві ще не оголошували, втім відомо, що прокуратура просила арештувати ділянку на час слідства, однак суд повернув це клопотання слідчому на доопрацювання.

ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. У 2015 році близька до компанії «Холдинг емоцій “!Фест”» фірма викупила президентську резиденцію на вул. Глінки, 12 у Львові. Зараз там живе співзасновник компанії Андрій Худо. Нову шестиповерхівку будують на ділянці, що впритул прилягає до колишньої президентської резиденції.