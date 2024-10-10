Остап Стахів долучився до засідання Львівського апеляційного суду онлайн

Львівський апеляційний суд у четвер, 10 жовтня, залишив у СІЗО 39-річного псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва, якого підозрюють у «зливі» локацій ЗСУ та шахрайстві. Його адвокат Михайло Магарський намагався оскаржити рішення Галицького суду, який відправив Стахіва на 60 днів в СІЗО без можливості внесення застави. Про це повідомляє ZAXID.NET із зали суду.

Апеляційну скаргу розглядали судді Олег Березюк та Василь Головатий під головуванням Оксани Маліновської-Микитич. Сторону обвинувачення представляв прокурор Олег Телефанко. Остап Стахів долучився до засідання онлайн і обурювався, що він хотів бути наживо. До зали суду прийшли приблизно два десятки прихильників провокатора, серед яких і Василь Плескач. Стахів неодноразово заявляв, що врятував цього чоловіка нібито від катувань.

Прихильники провокатора під час розгляду справи перебивали суддів й обурювалися, що Стахіва немає наживо. Однак колегія суддів Львівського апеляційного суду залишила ухвалу Галицького райсуду чинною та відправила Остапа Стахіва в СІЗО без права внесення застави до 30 листопада. Ця ухвала є остаточною і оскаржити її не можна.

Зазначимо, що 2 жовтня Галицький суд з п’ятого разу обрав Остапу Стахіву запобіжний захід. На перші два засідання провокатор не прийшов, а під час наступних трьох кілька разів подавав клопотання про відсторонення слідчого судді, прокурора та слідчого СБУ. Стахів називає справу проти нього політичним замовленням. Суддя Галицького райсуду Віктор Романюк заявив, що Стахів зловживає правом на клопотання, аби затягнути розгляд справи. Під час засідань Стахів та його прихильники влаштовували провокації та цькували журналістів. ZAXID.NET у репортажі детально розповідав про перебіг кожного із засідань.

Нагадаємо, що підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ та шахрайстві Стахів отримав 25 вересня. Слідчі СБУ провели обшуки у його помешканні.