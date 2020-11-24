Археологи дослідили одне поселення, роботи продовжать у 2021 році

Біля Жовкви на Львівщині фахівці «Рятівної археологічної служби» провели археологічні розкопки перед реконструкцією дороги Т-14-25 між Жовквою та Кам’янкою-Бузькою. Історики виявили знахідки епохи енеоліту (кін. ІІІ - поч. ІІ тис до н. е.) та ранньозалізного віку (I тис. до н.е).

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі РАС, два давні поселення розташовані в межах будівництва дороги. Їх детальніше вивчать історики. Зокрема, біля с. Сопошин вже знайшли фрагменти ліпного посуду та крем’яні вироби епохи енеоліту. Археологи зафіксували також об’єкти і знахідки ХVІІІ – ХІХ ст. (монети австрійського періоду) біля покинутого хутора в урочищі Боднарова.

«Ще у 2019 році, на етапі проєктування, наші працівники провели розвідку на відрізку автодороги протяжністю 25,5 км та зафіксували вісім об’єктів археології – переважно давні поселення. За датуваннями вони належать до різних епох — від енеоліту і до княжої доби», — зазначено у повідомленні «Рятівної археологічної служби».

Окрім того, вчені проводять нагляд під час земляних робіт на шести ділянках в охоронній зоні, де є поселення доби бронзи і ранньозалізного віку (Сопошин-1, Блищиводи-4, Блищиводи-5 та Блищиводи-6). Тут виявили небагато матеріалів, ймовірно, з околиць давніх поселень.

Археологічні дослідження продовжать у 2021 році. Масштабніші розкопки заплановані на поселенні ранньозалізного віку Воля-Жовтанецька-1, яке розташоване на розвилці доріг Зіболки – Батятичі – Дальнич.

Нагадаємо, 25,5 км дороги між Жовквою та Кам’янкою-Бузькою, що пролягає через села Блищиводи, Дернівка, Зіболки, Батятичі, відремонтує фірма «Онур» майже за мільярд гривень. Роботи заплановані до кінця 2022 року.