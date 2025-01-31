Документування руйнувань потрібне для судових позовів у майбутньому

Від 24 лютого 2022 року внаслідок обстрілів на Львівщині пошкоджено 60 пам’яток культурної спадщини: дві пам’ятки у 2022 році, 31 пам’ятку – у 2023, ще 27 – у 2024. Про це повідомили у ЛОВА.

Про наслідки руйнувань культурної спадщини внаслідок російського вторгнення говорили на конференції «Документування руйнувань культурної спадщини для подолання наслідків війни», яку організувала ініціатива «HeMo».

«Кожен із цих випадків є злочином, який потрібно задокументувати, щоб мати можливість не лише відновити ці пам’ятки, але й добитися правосуддя в майбутньому. Тому дуже важлива спільна координація органів охорони культурної спадщини усіх рівнів, громадських організацій, фахівців та працівників галузі для натурних обстежень пошкоджених обʼєктів, складання актів та оцінки характеру і масштабів пошкоджень», – цитує директорку департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олену Василько пресслужба ЛОВА.

Архітектори обговорили моніторинг та оцінки руйнувань, практичне застосування результатів експедицій, 3D-фіксації пошкоджених об’єктів, порятунок архітектурних фрагментів, документування і порятунок археологічних об’єктів, особливості документування для правосуддя.

На конференції презентували посібник «Як документувати руйнування спадщини». Результати роботи команди «HeMo» можна переглянути на платформі.

Ініціатива «HeMo: Ukrainian Heritage Monitoring Lab» впродовж трьох років працює над фіксацією втрат, аналізом руйнувань і розробкою методологій збереження спадщини в різних регіонах України.

Міністр культури Микола Точицький під час відкриття у Львові культурного хабу ЮНЕСКО зазначив, що загалом в Україні знищено 2225 культурних установ, 1,7 млн артефактів перебувають на окупованих територіях.