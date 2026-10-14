Готель «Маріот медікал центр», розташований на вул. Роксолани, 6, у центрі міста

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для частки арештованих активів готельно-оздоровчого комплексу в Трускавці. Йдеться про 49% корпоративних прав, які належали російському бізнесмену Алєксандру Вартаняну. Про це у середу, 14 жовтня, повідомила пресслужба АРМА.

Йдеться про тризірковий готель «Маріот медікал центр», розташований на вул. Роксолани, 6, у центрі бальнеологічного курорту у місті Трускавець. Загалом готель налічує 30 номерів категорії «Стандарт», «Напівлюкс» та «Люкс», а готельні номери обладнані відповідно до європейських стандартів. В готелі також працює медичний центр та ресторан.

Фото АРМА

У серпні 2023 року Галицький районний суд Львова арештував 49% частки корпоративних прав, які належали російському бізнесмену Алєксандру Вартаняну. Тоді йшлося про майже 6 млн грн, згодом 49% статутного капіталу передали в управління АРМА. Зазначається, що номінальна вартість частки понад 5,8 млн грн.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зареєстрований на Кіпрі росіянин Алєксандр Вартанян володів часткою 49% у трускавецькому ТзОВ «Маріот медікал центр», ще по 17% належать Оксані Андрощук, Лесі Конобі та Світлані Волошиній. Росіянин має також бізнес в окупованому Криму. Йдеться про готель, в якому з 2016 року мешкали російські військові.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET у середині жовтня 2023 року, суд також арештував майно Алєксандра Вартаняна у Києві та Запоріжжі.