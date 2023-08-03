Одне з арештованих російських суден

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про неефективну діяльність управителя арештованими російськими кораблями, адже від управління ними держава отримує лише 90 тис. грн на місяць. Про це повідомила прес-служба АРМА.

Там кажуть, що, за результатами перевірки, управитель арештованими кораблями надає АРМА неправдиву інформацію про активи та «має вкрай низькі показники управління».

«Чи можна назвати ефективним менеджмент морським судном вартістю 70 мільйонів гривень, що приносить бюджету 10 тисяч гривень на місяць? Загальна картина ще похмуріша: управитель отримав 9 кораблів вартістю понад 530 мільйонів, від управління якими держава щомісяця отримує лише 90 тисяч», – сказала голова АРМА Олена Дума.

За її словами, це «мізерний результат», який «у жодному разі не відповідає інтересам держави». Дума наголосила, що активи окупантів «мають допомагати державі та економіці протистояти агресору, а ті, хто саботує досягнення цієї мети, повинні нести відповідальність».

Торік у жовтні АРМА отримало у своє управління 9 суден, які належали підприємствам РФ. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн грн. Арештовані судна прибули в Україну наприкінці 2021-го – на початку 2022 року. Російські підприємства-власники цих суден сплачували податки й наповнювали бюджет Росії, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора.

На судна наклали арешт у межах розслідування кримінальної справи за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.