Артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводиться дорозвідка цілей за допомогою БПЛА

У 45 окремій артилерійській бригаді Збройних Сил України продемонстрували, як працює артилерійська розвідка, яка дозволяє завдавати точкові та вкрай точні удари по позиціях ворога. Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Як йдеться у дописі, артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводиться дорозвідка цілей за допомогою БПЛА, в цьому випадку Spectator, і лише після цього завдається вогневий удар із коригуванням вогнем з дрона. Результат останньої частини цієї роботи – на відео.

В цьому епізоді для удару по противну були використані 203-мм самохідні артилерійські системи 2C7 «Піон». В результаті удару був знищений паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки.

Як зазначає профільне видання Defense Express, мова йде про повністю відпрацьований механізм розвідувально-ударного комплексу, який працює у режимі 24/7. Завдяки розвідувальним даним з супутників у ЗСУ є картина з переміщення ворога, місцями його концентрації та передовими базами зберігання.

Як повідомлялось раніше, українські військові накрили вогнем контрольно-спостережний пункт окупантів на Херсонщині, унаслідок чого ворог втратив управління підрозділами. Українські бійці також знищили великокаліберну гармату «Гіацинт», самохідну гармату «Піон» та іншу ворожу техніку.