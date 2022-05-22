На півдні ЗСУ знищили модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку

Протягом доби 21 травня українські військові знищили контрольно-спостережний пункт російських військ на Херсонщині. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«Вогневим нальотом наших підрозділів вкрито контрольно-спостережний пункт одного з ударних формувань противника на Херсонщині. Управління підрозділами ворогом втрачено», - розповів у зведенні Назаров.

Крім того, ЗСУ знищили крупнокаліберну гармату «Гіацинт» і самохідну гармату великої потужності «Піон», а також безпілотник «Орлан-10», який здійснював розвідку.

«За добу внаслідок ракетно-артилерійської активності наших підрозділів за підтримки авіації, противник недорахувався 29 військових, втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку», — зазначив він.

За словами Назарова, на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник продовжує ведення бойових дій та удосконалення фортифікаційного обладнання своїх позицій. Нових ударних угруповань ворог не створював, активних наступальних дій не вів.

Також ЗСУ збили крилату ракету, яка перед світанком була спрямована на Одещину.

У Запорізькій ОВА також повідомили, що сили оборони разом із представниками Руху опору поблизу Мелітополя знищили радіолокаційні станції загарбників, які глушили зв’язок та проводили розвідку.

За словами Назарова, в Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет. У готовності до застосування перебувають понад півтора десятки вбивчих снарядів. Вони й надалі продовжують блокаду українських портів.