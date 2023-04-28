Голова Правління АТ «Львівгаз» Тарас Китриш

В рамках семінару «RElocate together: майданчик допомоги для релокованих підприємств» голова Правління АТ «Львівгаз» Тарас Китриш розповів про перспективи розширення двосторонньої співпраці, в частині операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішень.

Також під час заходу також поговорили про вдосконалені сервіси у сфері проєктування, зовнішнього та внутрішнього підключення, експертного супроводу, індивідуального підбору та встановлення газового обладнання, гарантійного й технічного обслуговування.

Серед іншого, йшлося про те, що компанія завжди готова до взаємодії та надання професійної допомоги бізнесу.

«Наш основний пріоритет – клієнт, для якого ми прозоро та відкрито робимо все, щоб бізнес продовжував розвиватись у комфортному середовищі, – наголошує Тарас Китриш. – Тож, якщо робота вашого підприємства залежить від стабільного газопостачання, рекомендуємо налагоджувати двосторонню співпрацю».

Також Тарас Китриш зауважив, що налагодження діалогу допоможе виробництвам підтримувати не лише економічну стабільність Львівщини, а й України загалом.