Компенсацію можуть отримати жителі 21 будинку

Мешканці будинків, які зазнали пошкоджень під час російської ракетної атаки 25 травня, можуть отримати гроші на відновлення квартир. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 4 червня. Тернополяни можуть розраховувати від 5 до 20 тис. грн залежно від ступеня пошкоджень помешкання.

Загалом допомогу нададуть власникам квартир в 21 багатоповерховому будинку, повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 4 червня.

Зокрема в міській раді затвердили такі суми:

по 20 тис. грн отримають власники квартир по вулицях Якима Яреми 9, 9-А, Текстильній 38, Лозовецькій 44, 98;

по 10 тис. грн отримають власники квартир по вулиці Текстильній 24-А, 24-Г, 24-Е, 34-А;

по 5 тис. грн отримають власники квартир по вулицях Героїв Чорнобиля 3, Текстильній 30-А, Якима Яреми 8, 12, 16, Леся Курбаса 5, 6, Юрія Іллєнка З-А, 3-В, Володимира Великого 7, 17 та Київській, 6.

Для того, щоб оформити допомогу тернополяни мають до 1 серпня 2025 року звернутися у відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою вул. Листопадова, 6 із списком документів:

заявою на ім’я міського голови;

копії акту комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації;

копії документа, що посвідчує право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

копії паспорта громадянина України;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків;

номера особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Також раніше виконавчий комітет вже виділив 1,5 млн грн на ремонт ліфтів та встановлення вікон в загальних коридорах в дев’яти пошкоджених будинках.