Будинки постраждали під час ракетної атаки 25 травня

З міського бюджету Тернополя виділили 1,5 млн грн на відновлення постраждалих будинків через російську ракетну атаку 25 травня. Відповідне рішення прийняли 28 травня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Загалом від атаки постраждало 15 багатоповерхівок. Гроші на нові вікна та ремонт ліфтів нададуть дев’ятьом будинкам.

Роботи проводитимуться за адресами: вул. Володимира Великого, 17, вул. Текстильна, 38, 24Г, 24Е, вул. Юрія Іллєнка, 3А, 3В, вул. Якима Яреми, 9, 9А, 12, повідомили в Тернопільській міській раді. За словами заступниці міського голови Вікторії Остапчук, гроші виділять з резервного фонду для управління житлово-комунального господарства, яке безпосередньо займатиметься капітальним ремонтом ліфтів та заміни вікон в коридорах.

Згідно з додатком до проєкту рішень, 650 тис. грн передбачили на ремонт ліфтів у двох будинках, а 850 тис. грн – на інші капітальні роботи у дев’ятьох будинках.

Список адрес будинків, для яких виділили гроші на ремонт

«Протягом цих днів комісія опрацювала всі будинків поруч із місцем прильоту, які зазнали пошкоджень. Зараз йдеться про заміну вікон і ремонт ліфтів. Я думаю, пізніше ухвалюватимемо окреме рішення про адресну підтримку постраждалим людям», — зазначив міський голова Сергій Надал.

В міській раді також зазначили, що пізніше виділять гроші і для тих мешканців, які самостійно провели ремонти в постраждалих квартирах. Також комунальники мають опрацювати і обсяг тієї допомоги, яку надали благодійні організації.

Додамо, що вночі 25 травня росіяни завдали ракетної атаки по підприємству в Тернополі. Від вибухової хвилі постраждали помешкання тернополян в 15 багатоповерхівках.