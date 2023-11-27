У Дрогобицькому педагогічному університеті провели аудит та виявили фінансові порушення

Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за останні три роки. Під час ревізії виявили фінансових втрат майже на 2 млн грн.

Як розповіли у понеділок, 27 листопада, у Західному офісі Держаудитслужби, ревізія стосувалася діяльності університету за період з липня 2020 року до серпня 2023 року.

Аудитори виявили помилки при нарахуванні та сплаті єдиного внеску у фонд оплати праці та недотримання законодавства з питань оплати праці – у результаті це призвело до втрати понад 740 тис. грн бюджетних коштів.

«Понад третину мільйона гривень із загального фонду університетського бюджету було витрачено на оплату праці та нарахування, хоча ці видатки мали відбуватися за рахунок спецфонду. Крім того, майже 300 тис. грн зайво виплачено підрядним організаціям за виконані ремонтно-будівельні роботи, а також встановлено низку інших фінансових порушень», – йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

Аудитори скерували керівництву університету вимоги щодо усунення виявлених фінансових порушень. Також матеріали ревізії передали для реагування в поліцію Львівщини.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка має п’ять факультетів та готує учителів із понад 50 спеціальностей і спеціалізацій. Раніше ректорку цього університету Валентину Бодак викрили на корупції. Вона взяла себе на роботу професоркою, не повідомивши про конфлікт інтересів. Однак суд закрив справу «за відсутністю в її діях складу адмінправопорушення».