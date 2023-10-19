60-річна Валентина Бодак очолює університет в Дрогобичі з жовтня 2021 року

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області закрив справу щодо ректорки дрогобицького педагогічного університету Валентини Бодак, яка взяла себе на роботу в університет професоркою, не повідомивши, при цьому, про конфлікт інтересів.

Як вказано в матеріалах справи, у грудні 2021 року, через два місяці після призначення на посаду, ректорка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Валентина Бодак видала наказ, яким призначила сама себе на посаду професорки кафедри філософії імені професора Валерія Скотного за сумісництвом. При цьому, вона встановила собі зарплатню 0,5 ставки та не внесла в господарську документацію університету інформацію про наявний конфлікт інтересів під час працевлаштування самої себе. За адмінпорушення, пов’язане з корупцією, слідчі управління стратегічних розслідувань Нацполіції на неї склали протокол за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП.

У суді Валентина Бодак своєї провини не визнала. Суд з’ясував, що поліцейські некоректно склали протокол, адже за законом ректорка мала б подати заяву про наявний конфлікт інтересів упродовж доби після наказу про своє працевлаштування, тобто, до 3 грудня, натомість у протоколі вказана лише дата правопорушення – 2 грудня. Крім цього, суд не побачив доказів порушення Валентиною Бодак антикорупційного законодавства.

Враховуючи обставини справи, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Орест Крамар закрив провадження у справі щодо Валентини Бодак за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП за відсутністю в її діях складу адмінправопорушення. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що Валентина Бодак очолила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка у жовтні 2021 року. Раніше професорка працювала на посаді проректорки університету