Аукціон з продажу Струтинського спиртзаводу відбувся 5 вересня

У вівторок, 5 вересня, у системі Prozorro відбувся аукціон з продажу Струтинського спиртзаводу на Львівщині. Майно заводу в селі Струтин зі стартовою ціною 31,3 млн грн на продаж виставило регіональне відділення Фонду держмайна України. Переможцем торгів стало ТОВ «Двейлінс Опті», що запропонувало за Струтинський спиртзавод 100 млн 127 тис. грн. Це на 23 млн більше, ніж пропонував другий учасник – київське ТОВ «Нью Солюшнс».

ТОВ «Двейлінс Опті» також брало участь у торгах за Угерський спиртзавод на Львівщині, що відбулись у липні. Тоді переможцем стало ТОВ «Модерно-Лайт», що запропонувало лише на 200 тис. грн більше.

Власницею і директоркою ТОВ «Двейлінс Опті» є львів’янка Оксана Копач. За даними сервісу YouControl, вона придбала компанію два місяці тому – 7 липня 2023 року. До того із вересня 2022 року, коли ТОВ «Двейлінс Опті» було засноване, його власником був мешканець Київщини юрист Віталій Третяк. Він є чи був засновником і власником понад тисячі ТОВ, що дає підставу припустити, що він створює їх для продажу.

Імовірно, Оксана Копач також придбала ТОВ «Двейлінс Опті» у нього. На сайті ОЛХ є оголошення про продаж ТОВ без історії, в якому у якості прикладу «товару» наводиться ТОВ «Двейлінс Опті».

Скріншот оголошення із сайту ОЛХ

Статутний капітал фірми, що готова заплатити 100 млн грн за спиртзавод на Львівщині, становить 200 тис. грн, а її власниця Оксана Копач ще три роки тому мала проблеми з боргами. До неї та її чоловіка з родичем позивались «Львівводоканал» і «Львівтеплоенерго», яким родина у сумі заборгувала 15,5 тис. грн. Того ж року Оксана Копач розлучилась з чоловіком. Бізнесом раніше ніколи не займалась, а ТОВ «Двейлінс Опті» працює за 15-ма КВЕДами.

Окрім ціни заводу, в разі підписання договору з ФДМУ ТОВ «Двейлінс Опті» має також сплатити борги Струтинського спиртзаводу перед працівниками і державою на суму 31 млн грн.

На яке майно претендує сумнівна фірма?

Струтинський спиртзавод розташований у Золочівському районі Львівщини в селі Струтин. Площа ділянки, на якій він розташований, становить 146692 м2, а площа будівель – 15506,4 м2. Це 24 об’єкти: адмінкорпус, зерносховища, склади, цехи та майстерні. Окрім того, до складу лоту внесено 9 транспортних засобів і понад 600 одиниць устаткування.

Майно Струтинського спиртзаводу (фото ФДМУ)

Струтинський спиртзавод працює із 1906 року, остання модернізація на підприємстві відбулася в 2019 році. Завод випускає етиловий спирт і може щоденно виробляти до 22 тисяч літрів.

Раніше ZAXID.NET писав, що, за даними податківців, до так званої львівської групи з виробництва неврахованого спирту (безакцизного) входять Сторонибабське МПД, Струтинське МПД, Рава-Руський спиртзавод, компанії «Гуральня Бруницьких» та «Вест Вей». Обсяг виробництва неврахованого спирту цієї групи – 150 тонн на місяць.