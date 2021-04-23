Авіакомпанія з Обʼєднаних Арабських Еміратів сплатила 3,7 млн грн штрафів за незаконні польоти до окупованого Росією Криму. Про це повідомляється на сторінці прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя.

Як розповіли у відомстві, повітряні судна цієї компанії літали до Сімферополя та над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху закріплена за Україною.

«При цьому встановлені відповідно до законодавства України, норм ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) і правил Євроконтролю аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України авіакомпанія не сплатила», – зазначили у прокуратурі.

Під час розгляду позовної заяви авіакомпанія добровільно сплатила вказану заборгованість у повному обсязі. Наразі на розгляді Господарського суду Київської області перебувають ще 4 позовні заяви прокуратури Криму до іноземних авіакомпаній про стягнення заборгованості за надані аеронавігаційні послуги на загальну суму понад мільйон гривень.

Прокуратура не наводить назву авіакомпанії, яка здійснювала польоти, однак у самій ОАЕ створені такі перевізники, як Air Arabia, Emirates Airline, Etihad Airways і Flydubai.

Зауважимо, що раніше Український суд заарештував ще 12 літаків російської авіакомпанії за перевезення пасажирів в окупований Крим. Це сталося після того, як у січні 2021 року Кабінет міністрів погодив санкції проти низки російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму.

Чому літати в Крим не можна?

Після анексії Криму Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту «Сімферополь» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова ще в березні 2014 року. Це сталося через те, що Україна не могла гарантувати безпеку польотів. Наразі у Крим продовжують курсувати лише російські літаки.