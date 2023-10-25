Уряд Австралії виділив черговий пакет військової допомоги Україні на 20 мільйонів австралійських доларів, або 12,7 мільйона доларів США.

Як повідомило Міністерство оборони Австралії, у новий пакет включили обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу та системи протидії безпілотникам. Це частина обладнання австралійського виробництва, яке сприятиме обороні України. Його виробляють австралійські компанії оборонної промисловості: DroneShield, Micro-X, Minelab і SPEE3D.

Міністр оборонної промисловості Австралії пояснив, що 3D-принтери з металу можна використовувати для друку запчастин, а обладнання для розмінування та портативне рентгенівське обладнання може надати життєво необхідну допомогу бійцям Сил оборони на полі бою.

«У нашій місцевій оборонній промисловості є багато новаторських компаній, які пропонують такі унікальні рішення, і я хочу подякувати їм за допомогу», – сказав міністр Пет Конрой.

З новим пакетом загальна сума військової допомоги Австралії для України сягне приблизно 910 мільйонів австралійських доларів (578,6 млн доларів США). Країна вже передавала на потреби Сил оборони України бронемашини Bushmaster, важку артилерію, боєприпаси та робила внески до Українського гуманітарного фонду.

Крім того, літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail розгорнули в Німеччині для захисту шляху для міжнародної гуманітарної та військової допомоги Україні.