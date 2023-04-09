Австрія автоматично продовжила посвідчення українцям, які претендують на притулок. Дії посвідчень вимушено переміщених осіб автоматично продовжуються для всіх, кому вони були видані раніше, повідомили в Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

Як розповіли у відомстві, шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи.

«Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем вашої реєстрації. Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення», – йдеться у повідомленні.

У Мінінтеграції розповіли, що у випадку, якщо людина не може забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, їй варто звернутися до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).

«Контактні дані відповідних регіональних представництв Федеральних відомств можна знайти за посиланням. Їх надішлють рекомендованим листом за місцем реєстрації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення, що продовжує на рік право на тимчасове проживання для біженців з України – до 4 березня 2024 року.