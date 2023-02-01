Парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення, що продовжує на рік право на тимчасове проживання для біженців з України –до 4 березня 2024 року. Відповідне рішення парламент Австрії ухвалив 31 січня, пише «Європейська правда».

Положення про біженців було ухвалене в березні 2022 року і спочатку надавало право на проживання громадянам України до 3 березня 2023 року. Право на проживання автоматично продовжувалося б двічі на шість місяців, якби воно не було припинене на рівні ЄС.

У жовтні Європейська комісія оголосила, що не пропонуватиме припинення дії директиви, Австрія вирішила продовжити дію постанови.

«Таким чином уряд хоче створити правову визначеність для тих, кого це стосується, і зменшити адміністративний та фінансовий тягар», – йдеться в повідомленні парламенту Австрії.

За даними міністерства внутрішніх справ Австрії, з 24 лютого по 31 грудня 2022 року в країні зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії. При цьому, за дослідженнями, близько половини українців, які виїхали до Австрії через війну, хочуть залишитися в країні назавжди.