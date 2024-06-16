Уряд Австрії виділив ще 10 млн євро на потреби австрійських та міжнародних організацій, які допомагають українцям в Україні та у сусідній Молдові. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Австрії у суботу, 15 червня.

«На третьому році війни народ України все ще потребує нашої підтримки, і ми допомагаємо йому ще 10 мільйонами євро гуманітарної допомоги», – сказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Повідомляється, що допомога буде виділена з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) Міністерства закордонних справ Австрії.

У МЗС кажуть, що близько 6 млн євро нададуть австрійській ініціативі «Сусід в біді», яка надає екстрену допомогу людям, які її потребують, включаючи постачання питної води, харчів та тимчасового притулку. По 2 млн євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Австрія вже надала 250 млн євро допомоги для українців в Україні та за кордоном, а також на відновлювальні роботи.