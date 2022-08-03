Міністерство оборони Азербайджану ввечері середи, 3 серпня, підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху. Війська зайняли кілька висот. Карабаська сторона повідомила про щонайменше одного загиблого і вісьмох поранених, в Азербайджані заявили про одного загиблого військового.

За інформацією «Європейської правди», азербайджанське Міноборони стверджує, що вранці 3 серпня «незаконні вірменські збройні угруповання в районі розміщення миротворчого контингенту Росії» вчинили «акт терористичного саботажу», що призвів до загибелі азербайджанського військового. Також зазначається, що вірменські збройні формування спробували захопити сопку Киргиз, яка розташована в гірському ланцюгу, що охоплює територію Кельбаджарського та Лачинського районів, та закріпити там нові бойові позиції.

У відповідь сили Азербайджану розпочали операцію «Відплата», під час якої «взяли під контроль височину Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабахського хребта Малого Кавказького хребта і низку інших важливих панівних висот».

Зазначається, що в межах операції «були знищені кілька бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань», а також завдано авіаудару по військовій частині у селищі Юхари Оратаг колишнього Агдаринського району.

«Міністерство оборони заявляє, що відповідно до Конституції Азербайджанської Республіки будь-який терор і провокація, скоєні на суверенних територіях нашої країни, рішуче припинятимуться, а контрзаходи будуть ще більш шокуючими», – заявили в Міноборони.

Натомість сьогодні так званий президент невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїк Арутюнян підписав указ про проведення часткової мобілізації на тлі напруження в регіоні.

«3 серпня президент (Нагірно-Карабаської республіки) Араїк Арутюнян підписав указ, згідно з яким з 3 серпня 2022 року в республіці оголошено часткову військову мобілізацію», – йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Арутюняна, повідомила «Європейська правда».

Зазначимо, що загострення ситуації в Нагірному Карабаху почалося 1 серпня. За даними невизнаної республіки, азербайджанські підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони. За даними «Міноборони» невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, близько 14:00 за київським часом азербайджанські підрозділи «застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця». Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.

У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6,5 тис. людей. Зокрема Вірменія повідомила про загибель понад 2,3 тис. солдатів. Пізніше війна завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії. Тоді Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 «миротворців» для нагляду за перемир’ям.