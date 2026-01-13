Банани не лише смачний швидкий перекус, вони неабияк корисні для організму

Банан – один із найпопулярніших фруктів у світі. Його легко знайти в будь-яку пору року, він зручний у зберіганні та часто є швидким перекусом. Попри поширену думку, що банани – це лише «цукор», вони насправді можуть бути повноцінною частиною здорового харчування і принести організмові чимало користі.

Банан – це доступне джерело енергії, клітковини, вітамінів і мінералів. Вони підтримують роботу серця, м’язів, нервової системи, сприяють якісному сну та здоровому травленню. У поєднанні з іншими продуктами, зокрема чорносливом, банани можуть мати додаткові корисні ефекти для кишківника. Як і з будь-яким продуктом, ключовими при споживанні бананів залишаються помірність і контекст харчування, але при розумному підході банани цілком заслуговують на місце у щоденному раціоні, каже дієтолог Андрій Маковецький. Він детальніше розповідає про поживну цінність бананів, їх користь для організму і поділиться цікавими рецептами страв, до складу яких входять банани.

Скільки і яких поживних речовин міститься в одному середньому банані

Середній банан (вагою приблизно 120–130 г без шкірки) містить:

105 ккал;

27 г вуглеводів;

14 г природних цукрів;

3 г клітковини;

1,3 г білка;

0,4 г жиру;

0, 4 мг вітаміну В6 (близько 25–30% добової норми);

10 мг вітаміну С (10–12% добової норми);

25 мкг фолієвої кислоти (B9);

калій, магній, марганець.

«Ці показники роблять банан не просто фруктом для перекусу, а джерелом важливих мікронутрієнтів, які підтримують ключові системи організму», – каже Андрій Маковецький.

Яку користь банани приносять організму

Корисні для серця. Банани є одним із доступних джерел калію, який відіграє важливу роль у регуляції артеріального тиску та серцевого ритму. Достатнє споживання калію пов’язують зі зниженням ризику серцево-судинних порушень, особливо при високому споживанні солі.

Підтримують м’язи. Калій і магній у складі бананів беруть участь у скороченні м’язів, передачі нервових імпульсів, зменшенні ризику м’язових спазмів. Саме тому банан часто рекомендують як перекус перед або після фізичної активності, а також у періоди підвищеного фізичного навантаження.

Підтримують нервову систему. Вітамін B6, на який багаті банани, необхідний для синтезу нейромедіаторів – речовин, що відповідають за роботу нервової системи, концентрацію та емоційний баланс. Регулярне надходження цього вітаміну підтримує стабільний настрій і зменшує відчуття втоми.

Поліпшують якість сну. Банани містять магній, який сприяє розслабленню м’язів, вітамін B6, необхідний для утворення серотоніну та мелатоніну. У поєднанні ці речовини допомагають організму краще переходити у стан відпочинку, тому банан у складі вечірнього прийому їжі або легкого перекусу може позитивно впливати на якість сну.

Поліпшують травлення. Банани містять розчинну клітковину (пектин), яка підтримує регулярну роботу кишківника, сприяє формуванню м’якого калу, покращує перистальтику.

«Особливо цікавим є поєднання бананів із чорносливом. Чорнослив містить сорбітол і додаткову клітковину, а банан – пектин та магній. Разом ці компоненти стимулюють перистальтику кишківника, покращують травлення, часто є ефективними при схильності до закрепів. Таке поєднання може бути корисним як для дорослих, так і для дітей, за умови помірного вживання», – каже дієтолог.

Чи варто боятися цукру в бананах

Цукри в бананах є природними, а їх засвоєння значною мірою залежить від стиглості плоду, кількості, поєднання з іншими продуктами.

«У складі повноцінного прийому їжі або разом із білками та жирами банани не викликають різких коливань рівня цукру в крові й можуть безпечно входити до щоденного раціону», – каже Андрій Маковецький.

Рецепти страв з бананами

Тепла вівсянка з бананом, корицею, горіхами і білком

Це зимовий антистрес-сніданок: теплий, стабільний по енергії і з білком, щоб не хотілося солодкого через годину.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 60 г;

молоко 2,5% або рослинне – 250 мл;

банан – 120 г;

грецький йогурт 2–5% – 150 г (або кисломолочний сир 5% – 150 г);

волоські горіхи / мигдаль – 15 г;

кориця – 1 г;

сіль – дрібка;

мед – 10 г;

какао – 5 г (за бажанням).

Спосіб приготування:

Закип’ятіть молоко, додайте вівсянку, дрібку солі. Варіть 3–5 хв до потрібної густоти. Банан розімніть виделкою. Половину змішайте з кашею прямо в каструлі (стане солодко без цукру). Перекладіть у миску, зверху додайте йогурт або сир, решту банана, горіхи й корицю.

***

Запечені банани з чорносливом і горіхами

Банан та чорнослив – дуже зимова комбінація: відмінний смак і м’яка підтримка травлення. Чудовий варіант вечірнього перекусу.

Інгредієнти:

банани – 2 шт. (240 г);

чорнослив – 60 г;

волоські горіхи / фундук – 20 г;

кориця – 1 г;

вершкове масло – 5 г;

сік лимона – 5–10 г;

мед – 10 г (за бажанням).

Спосіб приготування:

Чорнослив залийте гарячою водою на 5 хв, відцідіть і дрібно наріжте. Банани розріжте вздовж (не до кінця), злегка розкрийте як човники. Викладіть у форму, змастіть маслом, наповніть чорносливом і горіхами, додайте корицю. Запікайте 10–12 хв при 190°C. Подавайте з кількома краплями лимона і медом за бажанням.

***

Зимовий смузі з бананом, замороженими ягодами і кефіром

Це зимовий формат «вітаміни без варіння»: ягоди не кип’ятяться, клітковина працює, а кефір підтримує мікрофлору кишківника.

Інгредієнти:

банан – 120 г;

ягоди заморожені (чорниця/смородина/вишня) – 150–200 г;

кефір 2,5% або йогурт натуральний – 250 мл;

насіння льону/чіа – 10 г;

сік лимона/лайма – 10–15 г;

імбир свіжий – 3–5 г (за бажанням);

мед – 10 г (за бажанням).

Спосіб приготування:

Збийте ягоди, кефір чи йогурт і банан до густої текстури. Додайте лимонний сік, насіння, за бажанням мед і імбир і ще раз коротко збийте. Випийте одразу або залиште в холодильнику до 6–8 год.