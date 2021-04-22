Банк екс-регіонала викрили на фальсифікації звітів для НБУ
ЗМІ повідомляють, що йдеться про «Місто Банк», який НБУ раніше визнав неплатоспроможним
Правоохоронці викрили голову правління та головного бухгалтера одного із банків на фальсифікуванні фінансової документації під час подачі звітностей до Національного банку. У повідомленнях правоохоронців назва банку відсутня, однак «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про «Місто банк», який належав колишньому народному депутатові Івану Фурсіну.
Як повідомила в четвер, 22 квітня, Служба безпеки України, голова правління банку та головний бухгалтер подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредитних коштів за програмою рефінансування. Вони неодноразово протягом 2018 ‒ 2020 років вносили до фінансової звітності недостовірну інформацію щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс з харчового виробництва. Йдеться про комплекс з виробництва сої в Херсонській області. Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані регулятор видав банку у 2019 році 7 млн грн рефінансування та 50 млн грн кредиту «овернайт» для підтримки ліквідності.
Через дії голови правління і головного бухгалтера банк визнано неплатоспроможним. До установи введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків правоохоронці встановлять у процесі досудового розслідування.
Додамо, що у повідомленні НБУ про визнання «Місто Банку» неплатоспроможним також фігурує комплекс з переробки сої на Херсонщині вартістю 271 млн грн.
НБУ визнав «Місто Банк» неплатоспроможним у грудні 2020 року. Цей банк працював в Україні з 1993 року і належав колишньому народному депутатові від «Партії регіонів» Івану Фурсіну.