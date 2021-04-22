Правоохоронці викрили голову правління та головного бухгалтера одного із банків на фальсифікуванні фінансової документації під час подачі звітностей до Національного банку. У повідомленнях правоохоронців назва банку відсутня, однак «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про «Місто банк», який належав колишньому народному депутатові Івану Фурсіну.

Як повідомила в четвер, 22 квітня, Служба безпеки України, голова правління банку та головний бухгалтер подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредитних коштів за програмою рефінансування. Вони неодноразово протягом 2018 ‒ 2020 років вносили до фінансової звітності недостовірну інформацію щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс з харчового виробництва. Йдеться про комплекс з виробництва сої в Херсонській області. Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані регулятор видав банку у 2019 році 7 млн грн рефінансування та 50 млн грн кредиту «овернайт» для підтримки ліквідності.

Через дії голови правління і головного бухгалтера банк визнано неплатоспроможним. До установи введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків правоохоронці встановлять у процесі досудового розслідування.

Додамо, що у повідомленні НБУ про визнання «Місто Банку» неплатоспроможним також фігурує комплекс з переробки сої на Херсонщині вартістю 271 млн грн.

НБУ визнав «Місто Банк» неплатоспроможним у грудні 2020 року. Цей банк працював в Україні з 1993 року і належав колишньому народному депутатові від «Партії регіонів» Івану Фурсіну.